معلمة الدقهلية: من حقي أرقص.. وجوزي طلقني بسبب كلام الناس

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معلمة الدقهلية ، لا تزال واقعة مدرسة المنصورة محل حديث متداول بين وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص فى مركب نيلي، الأمر الذى تسبب فى إحالتها للتحقيق، وفى السطور التالية حديث لها بشأن تأثير تلك الواقعة، حيث تؤكد أنها تعرضت للطلاق من قبل زوجها الذى غضب بشدة بسبب حديث الناس وأيضًا تعرضها للهجوم الشديد من قبل الأهالي والمواطنين الذين شاهدوا المقطع المصور دون علمها.

معلمة الدقهلية: جوزي طلقني

معلمة الدقهلية ضحية الفيديو، أدلت بتصريحات تتصل بمصور المقطع الذى انتشر على مواقع التواصل، حيث أكدت أنها تعرضت للطلاق من قبل زوجها بسبب غضبه من حديث الناس عنها ورؤيته للفيديو.

وقالت معلمة الدقهلية، آية يوسف، فى تصريحات له:" لم ارتكب ذنبًا نهائيًا، الرحلة كان فيها أطفالي وأسر أخرى من الأصدقاء والمعلمين، وزوجي كان ناوي يجي لكنه ماعرفش فى آخر لحظة بسبب حاجات طارئة، فقررت أذهب إلى الرحلة مع الأولاد فقط".

وتتابع حديثها:" لما انتشر الفيديو تحولت حياتي تمامًا، وزوجي طلقني وبقيت متهمة بحاجات غريبة".

معلمة الدقهلية: الناس بتعاملني وحش

وبررت معلمة الدقهلية موقف الرقص، حيث قالت:" كل اللى عملته إني قررت أفرح بس ولعبت زي أى حد كان معانا فى الرحلة "، مضيفة: الناس قالوا عليا كلام وحش.. دبحوني بالمعنى الحرفي".

واستكملت:" أنا وظيفتي معلمة، والأمر دا ينتهي عند باب المدرسة.. طالما خرجت منها أبقى أنا حرة ومن حقي أعيش وأعمل اللى أنا عايزاه.. وأرقص وألعب وأعمل كل حاجة".

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وتابعت ضحية الدقهلية:" اللى غلط فيه أني فرحت وخرجت فى رحلة مع ناس ماعندهاش شرف ولا جدعنة، وكان الناس كلها بترقص وفرحانة.. ولو معايا فيديوهات لحد أكيد مش هانشرها لأني محترمة".

وتابعت:" حياتي بقت جحيم والتعامل معايا سيئ جدا، بسبب تصرف عادي وغير مقصود، ودا كله بسبب ناس ماعندهاش لا ضمير ولا إحساس.. وبعاني دلوقتي من حالة نفسيه، وعلى فكرة أنا حكيت لجوزي على كل حاجة لكنه ماردش".

معلمة الدقهلية تدافع عن نفسها

وتابعت:" يعني الناس اللي شهرت بيا، هو مافيش حد من قرايبك بيرقص فى الرحلات ومع صحابهم وفى الأفراح ولا ده حلال بالنسبة لكم بس".