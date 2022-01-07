نتيجة قرعة كأس ملك إسبانيا للدور الـ 16

أسفرت قرعة بطولة كأس ملك إسبانيا 2021/ 2022، على مواجهات قوية في الدور السادس عشر من منافسات البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت مواجهة ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني، أمام إلتشي في الدور الـ 16 في التاسع عشر من يناير الجاري، ويلتقي الفريقي في الثالث والعشرين من نفس الشهر في بطولة الدوري.

مباريات دور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا

- إلتشي × ريال مدريد.

- أتلتيك بلباو × برشلونة.

- ريال سوسيداد × أتلتيكو مدريد.

- أتلتيكو باليارس × فالنسيا.

- ريال بيتيس × إشبيلية.

- سبورتنج خيخون × قادش.

- ريال مايوركا × إسبانيول.

- جيرونا × رايو فاييكانو.

الأكثر تتويج بالبطولة

ويُعد برشلونة هو الفريق الأكثر تتويجًا بلقب كأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبًا، ويليه أتلتيك بلباو في المركز الثاني برصيد 23 لقبًا، وريال مدريد ثالثًا بـ 19 لقبًا.

يُذكر أن برشلونة هو حامل لقب بطولة كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيك بلباو.

اتليتكو مدريد في الدور الـ 32

حقق اتليتيكو مدريد الإسباني الفوز على رايو فايكانوا بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، في لقاء شهد عليه ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ونجح الأرجنتيني أنخيل كوريا من تحقيق الفوز لفريقه بعد تسجيل هدفي اللقاء، والذي افتتح بالاول في الدقيقة الثامنة والعشرين، وجاء بالثاني في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز يرفع اتليتيكو مدريد رصيده للنقطة 32، من خلال 19 مباراة، في المركز الرابع، ويليه رايو فايكانو بالمرطز الخامس برصيد 30 نقطة، من أصل 19 مباراة.

خيتافي وريال مدريد

حقق خيتافي الفوز على نظيره ريال مدريد بنتيجة 1/0 على ملعب "ألفونسو بيريز"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإسباني.

وأضاع ريال مدريد أكثر من فرصة للتعادل، ولكن تألق حارس ومدافعي خيتافي بشكل كبير وحافظةا على نظافة مرماهم، وسجل إنيس أونال هدف خيتافي في الدقيقة 9 بعد خطأ قاتل من إدوارد ميندي الذي تباطئ في الكرة وهو أخر لاعب قبل المرمى.

وبتلك النتيجة ظل رصيد ريال مدريد عند النقطة رقم 46 ومازال متصدراً لجدول الترتيب، بينما أرتفع رصيد خيتافي للنقطة رقم 18 في المركز السادس عشر.