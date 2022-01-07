/670948/كارتيرون-كأس-الرابطة-فرصة-لبعض-الناشئين-والزمالك-المنافس-الأقوى

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على قوة بطولة كأس الرابطة، المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة خلال فترة توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح المدير الفني أن الزمالك سيخوض البطولة من أجل الفوز في كل مبارياته والمنافسة على اللقب بالرغم من الغيابات العديدة في صفوف الفريق الأبيض.

وشدد كارتيرون على أن غياب اللاعبين الدوليين لن يؤثر على الزمالك في كأس الرابطة، خاصة وأن الفريق لديه قائمة متميزة من اللاعبين، وستكون هناك فرصة للاستعانة ببعض الناشئين في مباريات كأس الرابطة.

وأضاف المدير الفني أن الزمالك يستعد بجدية لانطلاق البطولة، وهناك إصرار من الجميع على تقديم مباريات قوية والمنافسة على لقب كأس الرابطة.

تعديل عقد شيكابالا مع الزمالك

كشف مصدر من نادي الزمالك أن الإدارة أتفقت مع اللاعب على تعديل عقده ليحصل على 11 مليون جنية في الموسم، تقديراً لما قدموا وتاريخه الكبير مع النادي كقائد للفريق.

وكان قد خرج شيكابالا بتصريحات أعلن فيها عن غضبه، لتغيير بنود في عقده والأرقام المتفق عليها، من جانب اللجنة السابقة برئاسة حسين لبيب.

وجدد شيكابالا مع لجنة عماد عبد العزيز 4 سنوات مقابل 10 مليون جنية في الموسم، قبل أن يعلن اللاعب بتغيير القيمة إلى 5 مليون وعبر عن استيائه.

كارتيرون يرفض رحيل شيكابالا عن الزمالك

تمسك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، ببقاء محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم.

ورفض كارتيرون بشدة رحيل شيكابالا عن صفوف الزمالك، بعد الأزمة التي حدثت مؤخراً التي تخص عقد اللاعب، وطلب الفهد الأسمر على أثارها الرحيل عن الفريق.

وطالب كارتيرون إدارة الفريق بحل أزمة عقد شيكابالا في الوقت الحالي، لأنه عنصر اساسي في الزمالك وقائد للفريق ووجوده مهم.

وتلقى شيكابالا عدة عروض على رأسها عرض من فيوتشر، مع امتيازات للاعب بحصوله على مبلغ مالي كبير، وشارة القيادة للفريق بعد انضمامه.