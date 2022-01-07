/670953/النائبة-رقية-الهلالي-وحدة-المصريين-عنوان-حديث-السيسي-في-عيد-الميلاد-المجيد

أشادت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بالرسائل التي وجهها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته وتهنئة للاخوة الاقباط أثناء أداء صلاة القداس من الكاتدرائية المرقسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، مؤكدة أن أهم ما يميزها تأكيد الرئيس علي "وحدة المصريين".

دوت الخليج

وقالت النائبة رقية الهلالي في بيان صحفي صادر عنها اليوم، إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص في كل مناسبة سواء دينية أو اجتماعية أو تثقيفية أو خلال افتتاح سيادته للمشروعات علي إلقاء كلمه للمصريين وللعالم أجمع تتضمن رسائل غاية في الأهمية، والتي كان أبرزها مطالبة الرئيس للشعب المصري العظيم، بالانتباه جيدا لمحاولات البعض إحداث فتنة وفرقة بينهم وقول سيادته :"اوعوا حد يدخل بينا، أوعوا حد يفتنا لإن ده مش هاينتهى خاصة كل ما هانكمل وهاننجح وربنا يعينى أكون خادم شريف للبلد دى وليكم"، وأن مصر تسع الجميع " ، مؤكدة أن حديث الرئيس السيسي دائما ما يتسم بالشفافية والمصداقية، وتحليل دقيق للأحداث والأوضاع وهذا الأمر يقطع الطريق على المشككين وضعاف النفوس وكل من يحاول بث الشائعات والأكاذيب واحداث الفتنة".

حوار كاشف :

وأضافت نائبة حماة الوطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص أيضا خلال كلمته علي توضيح مجريات الأمور وبعض الأحداث والإيجابة على التساؤلات التى تشغل المواطنين، وهذا خير دليل علي على علم الرئيس ومتابعته المستمرة بما يشغل الرأى العام والشارع المصرى، ليؤكد سيادته أنه رئيسآ لكل المصريين.

وأشارت النائبة رقية الهلالي، إلي أن التقليد الذى اتبعه الرئيس السيسى بحضوره المناسبات الدينية للأخوة الأقباط والتأكيد الدائم على "وحدة المصريين " رسالة قوية تم توجيهها للعالم، علي مدي حب وتقدير واحترام الرئيس والمصريين للأخوة الأقباط شركائنا في الوطن .

تهنئة بالأعياد :

وتقدمت النائبة رقية الهلالي بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى ولجميع المصريين بمناسبة احتفالات مصر بعيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن اللحمة الوطنية لن يستطيع أى فصيل أو كيان أن ينال منها.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.