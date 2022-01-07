/670954/النائب-محمد-سلطان-القيادة-السياسية-تؤكد-دائما-على-وحدة-الشعب-المصري

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تحرص دائما بكل المناسبات والأعياد الوطنية على التأكيد على وحدة الصف المصرى، منوها أن المصريين جميعهم نسيج واحد، ولن يستطيع أحد أن ينال منهم.

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وأوضح سلطان خلال بيان صادر عنه اليوم، أن هذا اتضح جليا فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

محمد سلطان: القيادة السياسية تؤكد دائما على وحدة الشعب المصري

وأشار النالئب محمد سلطان أنه من أبرز الرسائل بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفالية بعيد الميلاد إيمان القيادة السياسية بمبدأ المواطنة ومساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، فضلا عن حرصه على ترسيخ الوحدة الوطنية بين النسيج المصرى.

التفاف المصريين وتوحد رايتهم

وأشارسلطان إلى أن القيادة السياسية تعي جيدا أهمية التفاف المصريين وتوحد رايتهم وأن أي محاولات للتفرقة بين أبناء مصر لن تفلح أبدا في ظل تلاحم وتمسك المصريين وإدراكهم الكامل بأهمية وجودهم دائما على قلب رجل واحد، مهنئا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأضاف عضو حقوق البرلمان، أن حديث الرئيس عن الجمهورية الجديدة وأنها بمثابة الحلم والأمل وجمهورية العمل وستكون بادرة وباكورة الدولة الحديثة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحول كبير في الدولة المصرية بعد كم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.