هنجملها مع بعض.. بدء رصف وتطوير الشوارع والطرق الداخلية بمدينة أسوان

جدة - نرمين السيد - شهد عدد من الشوارع والطرق الداخلية بمحافظة أسوان أعمال الرصف ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات والجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى أعمال التطوير والتجميل، وخصوصا طريق شرق البندر بطول 3 كم، وبتكلفة 11 مليون جنيه، وأيضا شوارع خلف المقاولون العرب بأطوال 1.5 كم، وبتكلفة 3 ملايين جنيه، فيما جار العمل بشارع الفنادق بوضع التربة الزلطية، لتتبعها أعمال الرصف بطول 1 كم بعد أن تم رصف 500 متر بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.





كما أنه سيتم البدء فى شارع التأمين الصحى وحتى السجل المدنى بحى امتداد العقاد بطول 1.5 كم وبتكلفة 3 ملايين جنيه فور الإنتهاء من أعمال البنية التحتية الجارية، وفى نفس السياق أطلقت بمدينة أبو سمبل السياحية برعاية محافظ أسوان مبادرة "هنجملها مع بعض" بمشاركة واسعة من مختلف هيئات المجتمع، ولاسيما الشباب والرياضة والمدارس والجمعيات الأهلية، علاوة على شباب المدينة وذلك استعدادا لمهرجان تعامد الشمس بمعبدى أبو سمبل. صرح بذلك سيد سعدى رئيس المدينة والذى أوضح بأن فعاليات المبادرة شملت أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والدهانات والتشجير، فضلا عن أعمال التطوير والتجميل. ولفت إلى أن المبادرة ستتم على مراحل لتشمل مختلف الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة أبو سمبل السياحية وذلك حتى مهرجان تعامد الشمس لإظهار الوجه الجمالى والحضارى لمدينة الشمس العريقة، وفى نفس الاتجاه قامت الوحدة المحلية بمدينة كلابشة بقيادة على ياسين باستكمال أعمال التطوير والتجميل وتنفيذ النظافة العامة وتهذيب وتقليم الأشجار بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة، بجانب الشوارع الداخلية، مع إضافة أعمال الإنارة بها لتحقيق الشكل الجمالى المطلوب.

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