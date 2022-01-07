عقب صلاة الجمعة.. محافظ بنى سويف يوجه بالاستجابة لشكاوى بعض المواطنين

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، المعنيين من التنفيذيين بسرعة دراسة مطالب وشكاوى بعض المواطنين ومتابعة تنفيذ الحلول لهذه المطالب والاستجابة لها بحسب المتاح من الإمكانات والموارد وفى إطار القانون، فى مجال النظافة والإشغالات والخدمات فى بعض القطاعات، فضلا عن بعض المطالب الشخصية الخاصة بالظروف المعيشية والصحية لهم.





جاء ذلك عقب أداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز، بحضور الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ وحسام حمودة السكرتير العام المساعد وهانى الجويلى رئيس المدينة والشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد، وسط الإلتزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية فيما يتعلق بارتداء الكمامات لمواجهة فيروس كورونا. وذكر بيان صادر عن المحافظة أن خطبة الجمعة تناولت موضوع "العمل شرف"، والتى ركزت على أهمية العمل وأن العمل شرف وله أهمية كبيرة ومكانة رفيعة فى الإسلام، لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالسعى والضرب فى الأرض من أجل الرزق وأن الإسلام لا يعرف سنا للتقاعد، حيث دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم للعمل ودفعنا إلى حقل العمل دفعا وحثنا على اتخاذ المهنة للكسب باعتبارها خير من المسألة، وأن حياة الإيمان بدون عمل حياة عقيمة كحياة شجر بلا ثمر، وأن من عظمة الإسلام أنه صبغ أعمال المسلم "أيا كانت تلك الأعمال دنيوية أو أخروية " بصبغة العبادة متى ما أتقنها وأخلص فيها لله سبحانه وتعالى.

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