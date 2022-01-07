محافظ أسوان ينيب رؤساء المراكز والمدن لافتتاح عدد من المساجد

جدة - نرمين السيد - أناب أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بإدفو والسباعية لافتتاح مسجدى أبو بكر الصديق بالشيخ إبراهيم التابع للرمادى بحرى، وأيضا مسجد عمر بن الخطاب بالسباعية غرب ليصل عدد المساجد التى تم افتتاحها من أول سبتمبر الماضى وحتى الآن إلى 65 مسجد حتى الآن.





وعقب افتتاح مسجد أبو بكر الصديق ألقى الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان خطبة الجمعة بعنوان "العمل شرف"، موضحا بأنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وأشرف عطية محافظ أسوان جار افتتاح العديد من المساجد الجديدة على مستوى مدن ومراكز المحافظة. كما أكد الدكتور رمضان عبد السميع على أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم، وتقديم الخدمات الطبية، وهو الذى يتواكب مع الإلتزام بتطبيق كل الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية بالمساجد.

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