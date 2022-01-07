«الزراعة» تتابع توزيع الأسمدة على المزراعين فى المنوفية والغربية

جدة - نرمين السيد - كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور حسن الفولى المدير التنفيذى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وسعيد صالح مستشار الوزير للمتابعة، والدكتور محمد يوسف رئيس شؤون المديريات الزراعية، بزيارة إلى محافظتى المنوفية والغربية لمتابعة مدى توافر الأسمدة وصرفها للمزارعين بالجمعيات.





وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم الجمعة أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن متابعة تطوير منظومة توزيع الأسمدة للمزارعين. وأكد سعيد صالح على تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بالمرونة فى صرف الأسمدة وتوفيرها للمزارعين، مشيرا إلى مواصلة تلك الجولات لضمان نجاح منظومة توزيع الأسمدة. من جانبه، أكد الفولى ضرورة توزيع الأسمدة طوال أيام الأسبوع وليس الاقتصار على يومين فقط. بدوره، حث رئيس شؤون المديريات الزراعية، جميع المزارعين على سرعة استلام كارت الفلاح.

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