محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بأحياء العجوزة والدقى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بأحياء العجوزة والدقى وجنوب الجيزة؛ للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المحدد لمختلف المشروعات.





شملت جولة المحافظ المرور على شوارع (الثورة، مكه، الدقى، أولاد علام، وزارة الزراعة) وتفقد أعمال التحسين الجارية بمشروع (شارع 306). كما اطلع محافظ الجيزة على موقف أعمال التطوير بشارع البحر الأعظم بحى جنوب الجيزة والتى تشمل رصف للطريق ورفع كفاءة أرصفه المشاة والجزيرة الوسطى ودعم الطريق بأعمدة الإنارة و إضاءات جمالية وأشجار وأحواض نباتات وإنترلوك. ووجه المحافظ خلال الجولة رؤساء الأحياء بالتأكيد على المنشأت بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدى على الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية وكلبشة السيارات المتروكة والمتعدية على أرصفة المشاة مع تطبيق المنسوب الصحيح لبالوعات الصرف الصحى وصرف الأمطار مع طبقة الرصف بالطريق ورفع المخلفات وناتج الأعمال أولاً بأول، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة تطوير شاملة لمحاور الحركة المرورية لتسهيل الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين. رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء أحياء العجوزة والدقى وجنوب الجيزة.

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