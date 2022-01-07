المحافظون يهنئون المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - ففى بنى سويف، قدم المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته لبعض الكنائس والأديرة بالمحافظة، حيث رافقه الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ وحسام حمودة السكرتير العام المساعد وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وبعض رجال الدين الإسلامى.

وذكر بيان صادر عن محافظة بنى سويف أن المحافظ بدأ جولته بزيارة مركز ومدينة ناصر، وتقدم بالتهنئة للقمص باسيليوس، والأنبا بولا بدير، والقمص فام الأنطونى بدير الأنبا أنطونيوس.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة، مؤكدا أن عيد الميلاد عيد لجموع الشعب المصرى والفرحة للجميع.

كما قدم المحافظ التهنئة فى الكنيسة الكاثوليكية، للأقباط الكاثوليك بمناسبة العيد، حيث كان فى استقباله الأنبا توماس عدلى مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظات (الجيزة والفيوم وبنى سويف)، والقمص بولس فهمى وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببنى سويف.

وفى سوهاج، هنأ المحافظ طارق الفقى أقباط المحافظة بعيد الميلاد المجيد بإرسال برقيات تهنئة والورود لجميع المطارنة بمطرانيات الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والإنجليين بمدن "سوهاج، وأخميم، والبلينا، وجرجا، وطما، وطهطا".

وأكد المحافظ عمق العلاقات التى تربط أبناء الشعب المصرى وأن تلك الأعياد والمناسبات تكون فرصة للتأكيد على علاقات المحبة والتسامح التى تجمع أبناء الشعب المصرى.

من جانبه، رحب الأنبا باخوم الأسقف العام لمطرانيات الأقباط الأرثوذكس بسوهاج، والمنشأة، والمراغة بحرص المحافظ وقيادات المحافظة على تهنئتهم بالعيد على الرغم من الظروف الحالية التى تمر بها جميع دول العالم.. معربا عن سعادته وجموع الأقباط بالزيارات المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسى للكاتدرائية لتهنئة الأقباط بالعيد.

وأكد أن الرئيس السيسى له محبة ومودة خاصة فى قلوب جميع الأقباط وقلوب المصريين جميعا ونحن جميعا معه ونسانده من أجل والوصول بمصر إلى بر الأمان والاستقرار وتحقيق الرخاء لجميع أطياف الشعب.

وفى بورسعيد، قام المحافظ عادل الغضبان، بزيارة كاتدرائية بورسعيد اليوم؛ لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك برفقة مدير أمن المحافظة اللواء حسنى عبد العزيز ولفيف من الشخصيات العامة والأئمة والشيوخ.

كما شارك فى تقديم التهانى لفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية فى المحافظة والمسئولين وعلى رأسهم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بجانب مجموعة كبيرة من وكلاء الوزارات المختلفة والقيادات الأمنية ببورسعيد ورؤساء الأحياء.

وأكد الغضبان - خلال كلمته - أن مصر عامة وبورسعيد خاصة على مر تاريخها تضرب أروع الأمثلة فى المحبة والتسامح والمشاركة فى الأعياد والأحزان على حد السواء.

وقال الغضبان مستشهدا بكلمه الرئيس عبد الفتاح السيسى التى ألقاها أمس خلال مشاركته فى قداس عيد الميلاد المجيد، إن أسس مصر الجديدة هى المحبة والسلام، مؤكدا أنه لن تنجح قوى الشر فى زعزعة استقرار ذلك الوطن.

وأضاف محافظ بورسعيد: "السبع سنوات الماضية فى عهد الرئيس السيسى شهدت مصر نقلة نوعية فى شتى المجالات فى ظل الأمن والأمان الذى رسخه الرئيس السيسى"، وتابع "أن تواجد قيادات المحافظة وتوافد المسلمين على الكاتدرائية لتقديم التهنئة للأخوة المسيحين أكبر رسالة محبة نرسلها للعالم بأن الشعب المصرى على قلب رجل واحد ونحتفل سويا بالأعياد لأننا نسيج وكيان واحد".

وفى البحيرة، قام المحافظ هشام آمنة، واللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وللأخوة المسيحيين وذلك بمقر المطرانية بدمنهور، يرافقهما القيادات التنفيذية والأمنية والدينية.

وقال المحافظ - فى بيان - إن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك فيه الأعياد وكافة المناسبات ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان".

من جانبه، نقل نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها، تهنئة المجمع المقدس وعلى رأسهه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، للمحافظ ولمواطنى محافظة البحيرة.

وأشار إلى المشاركة الروحية فى كل المناسبات، وقال "إننا نحتفل بالمشاركة الروحية ونؤكد أن محبتنا وإخوتنا نابعة من القلب وتجمعنا دائما فى وطن عظيم ونرسل من هنا رسالة حب وتأييد لرئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى تشهد مصر فى عهده محبة صادقة تحمل السلام والحب الحقيقى".