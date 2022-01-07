غدا.. انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول بقطاع المعاهد الأزهرية

جدة - نرمين السيد - تنطلق، غدا السبت، امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث يؤدى الامتحان طلاب الصف الرابع الابتدائى فى مادتى القرآن الكريم، والدراسات الاجتماعية، فيما يؤدى طلاب الصف الخامس امتحانات مادة القرآن الكريم للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، فيما يؤدى الامتحان أيضا الصفان الأول والثانى الإعدادى فى مادتى الفقه والنحو.





وكان قطاع المعاهد الأزهرية، قد أكد ضرورة التزام الطلاب والمراقبين بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الجميع من انتشار فيروس كورونا، والتى شملت توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير وأجهزة الرش، وأجهزة قياس درجات الحرارة بكل لجنة، وتعقيم وتطهير جميع اللجان بما فيها مقاعد الطلاب ودورات المياه والطرقات. كما قام القطاع بتوفير وتجهيز حجرة عزل صحى داخل كل مقر، وتخصيص طبيب أو زائرة صحية على الأقل بكل لجنة، وسيتم تكليف عدد من المعلمين بتنظيم دخول الطلاب أمام بوابة اللجان وبعد الكشف عليهم بجهاز الكاشف، بحيث يعملون على التباعد بين كل طالب وآخر مسافة متر ومتابعتهم حتى دخول اللجان، وتوجيه الطلاب نحو اهمية الإجراءات الاحترازية وخطورة إهمالها طوال أيام الامتحانات.

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