عاجل- أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية فى طقس الغد (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد السبت معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.





وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، يتوقع خبراء تكون شبورة مائية كثيفة صباحا (من 4: 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، فضلا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد بنسبة حدوث 30% قد تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة بنسبة حدوث (10%) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 10

الاسكندرية 20 10

وادى النطرون 20 10

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 20 10

بلطيم 21 11

مطروح 20 09

السلوم 19 10

سيوة 19 08

بورسعيد 19 10

دمياط 19 11

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 20 10

السويس 18 11

العريش 20 10

رفح 20 09

رأس سدر 21 11

نخل 21 05

نويبع 22 12

طابا 21 09

كاترين 17 02

الطور 22 12

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 23 15

مرسى علم 22 14

الفيوم 21 07

بنى سويف 21 07

المنيا 22 06

أسيوط 22 06

سوهاج 23 09

قنا 24 09

الأقصر 25 10

أسوان 24 11

ادفو 25 11

أبوسمبل 24 10

الوادى الجديد 25 07

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 22 15