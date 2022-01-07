مستقبل وطن «امانة بندر طهطا» توزع هدية الرئيس على اطفال الكنائس بسوهاج

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وزعت امانة بندر طها بحزب مستقبل وطن في سوهاج، هدايا على الاطفال داخل كنيسة الشهيد كرياكوس في طهطا بمناسبة عيد الميلاد المجيد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

قام بعملية توزيع الهدايا في حقيبة ورقية مكتوب عليها "هدية الرئيس.. حبيب الملايين"، المحاسب عبدالكريم دهيس، أمين حزب مستقبل وطن بندر طهطا، وأعضاء الحزب.

مستقبل وطن سوهاج

وأكد أمين حزب مستقبل وطن بندر طهطا أن مشاركة الاخوة الاقباط أعيادهم واجب، مثلما يقومون بمشاركتنا أفراحنا في عيد الاضحى، وعيد الفطر، والافراح والاتراح، وان مستقبل وطن بقيادة اللواء محمد مصطفى بسوهاج، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف أمين عام الحزب .

وأشاد أمين حزب مستقبل وطن بندر طهطا، الي أن الرئيس السيسي غير معالم مصر بمبادرة حياة كريمة، حيث اقيمت وتقام مشاريع عملاقة خدمية داخل ارجاء كل شبر في مصر، مما أدخل السعادة الكبيرة على المواطنين، ومنها تبطين الترع ومحطات المياه ومحطات الصرف الصحي، والمجمعات الخدمية، والمستشفيات والمدارس ومراكز الشباب، والطرق والكباري التي أصبحت نقطة تحول في المحافظات لما تقدمة من سهولة في الحركة والسير.

وقال المحاسب سامح شحاتة، أمين حزب مستقبل وطن مركز طهطا، أن المشاركة في اعياد الاخوة الاقباط شيء جميل يدخل علينا وعليهم السعادة، وهنئ الاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد، متمنيا لهم السعادة والفرحة ووافر الصحة.

جامعة سوهاج تستعد لنيل شهادة الايزو للمرة الـ 4 على التوالي

على جانب اخر عُقد في جامعة سوهاج اجتماع الأمانة العامة لمراجعة نظام إدارة الجودة، برئاسة الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وحضور الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والدكتور جمال سرور، مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة، ونخبة من مديري العموم.

وتستعد جامعة سوهاج لزيارة وفد المراجعة الخارجية من قبل الشركة المانحة لشهادة الأيزو، للتأكد من سلامة واستمرار التطبيق الفعال لاشتراطات منظومة الجودة وفقاً لمتطلبات مواصفات الأيزو 9001 /2015، وذلك لمنح شهادة الأيزو للمرة الرابعة على التوالي، في جودة العمل الإداري للإدارة المركزية بالجامعة.

جدير بالذكر ان جامعة سوهاج منذ عام 2018 تشهد تطوراَ ملحوظاَ في نظم الأداء، بفضل تكاتف جميع منسوبي الجهاز الإداري مع الفريق التنفيذي المسئول عن مشروع نظام إدارة الجودة.