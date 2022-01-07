/670955/وفد-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-في قداس-عيد-الميلاد-بالعاصمة-الإدارية

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قدم التهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمصريين المسيحيين، مؤكدًا على ضرورة بناء الجمهورية الجديدة .

دوت الخليج

وضم وفد التنسيقية من مجلس النواب النائبة نشوى الشريف والنائبة هادية حسنى والنائب علاء عصام والنائب نادر مصطفى والنائب عماد خليل والنائبة هيام بنيامين من مجلس الشيوخ وماجد طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقدم البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمشاركة بوفد للتهنئة فى العيد.

تهنئة الرئيس :

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد حضر احتفالات قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، مساء أمس الخميس، مشاركًا الأخوة الأقباط احتفالاتهم، قائلًا :"كل سنة وأنتم طيبين.. مش عاوز آخد من وقتكم.. أبدأ كلامي كل سنة وأنتم طيبين سنة جميلة علينا كلنا.. خير وسلام وأمان ورحمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في القداس :”بدأنا في مصر طريقًا معًا ونعاهدكم على استكماله معًا، وطريق الجمهورية الجديدة يسعنا جميعًا ولا تسمحوا لأحد الدخول بيننا”.

هذا وشهد دخول الرئيس السيسي إلى الكنيسة الكبري بكاتدرائية ميلاد المسيح، حالة من الفرح بين المشاركين في الصلاة، الذين رفعوا أعلام مصر والورود ترحيبا به، حيث حرص الرئيس السيسي على مصافحة مجموعة كبيرة من الحاضرين للصلاة مقدمين له باقات من الورود، وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام.