/670949/أشهر-الفنانين-اليهوديين-في-مصر-بعضهم-جواسيس-ومنهم-من-ساعد-الجيش-بالسلاح

شهدت السينما المصرية ظهور العديد من الفنانين المصريين ذات الأصول اليهودية، رغم ذلك لم تكن الديانه مانع من إظهار مواهبهم الفنية، بل قد حققوا نجاحاً يفوق الفنانين المصريين الأصليين، ولم تُفرق الدولة فى ذلك الوقت في منح الفرص الذهبية بين جميع أبنائها، لاول مره تعرف على الفنانين ذات الاصول اليهودية.

دوت الخليج

المخرج الكبير توجو مزراحي

يُعد توجو مزراحي من المخرجين الذبن أبدوا فى السينما المصريه، أخرج مزراحى العديد من الافلام وصل عددها إلى 33 عمل إخراجي، ولكن لم يطول فى مصر، بسبب اتهامه بالتعاون مع الصهيونية عام 1948، فقام بنفيه إلى إيطاليا حيث أقام هناك وتوقف عن النشاط السينمائي حتى وفاته في 5يونيو عام 1986.

نجمة إبراهيم بطلة أدوار الشر

كان أسم نجمة إبراهيم الحقيقي"بوليني أوديون" التى اشتهرت بالأدوار الشريرة مثل: "ريا وسكينة" و"اليتيمتان"، يقال إنها اعتنقت الإسلام قبل وفاتها في 4 يونيو عام 1976 ولكن هناك من يؤكد أنها بقيت على ديانتها اليهودية، ولكن ما نعرفوا انها بقيت مخلصها لوطنها، حتى إنها شاركت في تسليح الجيش المصري بعروضها المسرحية.

ليلى مراد

كان أسم ليلي مراد الحقيقي قبل إعتناقها الاسلام، هو " ليليان زكي مراد موردخاي"، واشتهرت بعدة بطولات سينمائية منها: " غزل البنات" و سيدة القطار"، واعلنت إسلامها عام 1946، وفى عام 1952 ظهرت إشاعة حول تبرعها لإسرائيل، فساهمت في قطار الرحمة الثالث لجمع التبرعات لتسليح الجيش المصري، ورفضت أيضاً ضغوطات لتهجيرها إلى فلسطين، وفضلت البقاء في مصر حتى وفاتها في 21 نوفمبر عام 1995.

منير مراد أعتنق الاسلام لحبه لـ"سهير البابلي"

يُعد منير مراد من الملحنين المميزين فى الفن المصري، واسمه الحقيقي هو "موريس زكي مراد موردخاي"، شقيق الفنانة ليلى مراد، اشتهر بتقليد الفنانين ثم عمل كمساعد مخرج وقام بالتمثيل في خمسة أعمال أشهرهم "نهارك سعيد" عام 1955، وقد اعتنق الإسلام ليتزوج من الفنانة سهير البابلي، واستمرا معاً لمدة عشر سنوات، لم ينجبا خلالها، حتى تم الطلاق بسبب غيرة مراد من معجبي زوجته.

ليليان فيكتور ارتبط موتها بملك فاروق

أشتهرت ليليان فيكتور فيلم "قمر 14" و"شارع البهلوان" وشاركت مع إيسماعيل ياسين، يقال أنها ابنة غير شرعية لتاجر أقطان إيطالي فنُسبت إلي يهودي يقطن في بنسيون والدتها، وإن كانت قد عمدت كمسيحية، توفيت إثر حادث طائرة عام 1950، يُقال إنه مدبر وارتبط إسمها بالمخابرات المصرية، وذلك بعد تأكد اتصالها بالموساد الإسرائيلي.

الكوميدياني إلياس مؤدب

يُعد إلياس مؤدب فنان الكوميدي اشتهر بإلقاء المونولوجات بعدة لغات منها العربية والفرنسية، وشارك بعدة أفلام مع إسماعيل يس مثل: "حلال عليك" و"بيت النتاش"، وبرغم أصوله اليهودية إلا أنه رفض الهجرة لإسرائيل، ويقال إنه تم اتهامه في شبكة للتجسس، ولكن أثبتت التحقيقات براءته، ولم يترك مصر بعدها، حتى وفاته في 28 مايو عام 1952.

عفريتة إسماعيل يس.. كيتي فوتساتي اليهودية

راقصة يهودية يونانية اسمها الحقيقي "كيتي فوتساتي"، أجادت البطولة في بعض أفلام إسماعيل يس مثل: "عفريتة إسماعيل يس" و"متحف الشمع"، اختفت في الستينات فترددت شائعات حول تورطها في شبكة جاسوسية وأخرى حول ارتباطها برأفت الهجان، الذي كتب بمذكراته عن علاقة بفتاة تُدعى"بيتي"، وصفها بأنها راقصة مراهقة، طائشة وتكبره بعام واحد، فمالت الآراء إلى كيتي.