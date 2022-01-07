/670951/الاتحاد-يوافق-على-طلب-كيروش-بضم-مدرب-حراس-الأولمبي-قبل-أمم-أفريقيا

قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد التأكد من إيجابية مسحتي عصام الحضري مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، استدعاء طارق سليمان، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي للسفر مع بعثة المنتخب المتجهة إلى الكاميرون للقيام بمهمة تدريب حراس المرمى أثناء البطولة، بعد الحصول على موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما قرر الاكتفاء بثلاثة حراس مرمى ضمن بعثة الفريق المسافرة غدًا إلى الكاميرون ، على أن ينضم الحضري وأبو جبل إلى البعثة هناك وقت شفائهما.

وكانت ادارة اتحاد الكرة قد أنهت اليوم كافة اجراءات سفر طارق سليمان مع البعثة غدًا والانضمام إلى معسكر الفريق وقيادة تدريب حراس المرمى اليوم.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويستعد المنتخب الوطني لأول مبارياته في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، مع المنتخب النيجيري، في لقاء أولى جولات المجموعة الرابعة من البطولة.

ويتواجد محمد صلاح في صفوف المنتخب الوطني، وهو أبرز وألمع اللعبين المشاركين في البطولة، والتي يرتدي فيها حذاء لونه ذهبي، وعليه تاج الملك، و MO اختصاراً لأسمه.

وينتظر محبي الكرة العالمية في القارة السمراء، وبالأخص بالكاميرون وصول البعثة المصرية استعداداً لأمم أفريقيا، في صفوفهم الفرعون محمد صلاح أفضل لاعبي العالم.

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.