/670956/محمد-صلاح-ينافس-ميسي-وليفاندوفسكي-على-جائزة-الأفضل-لعام-2021-من-قبل-الفيفا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في عام 2021، والتي ينظمها الاتحاد الدولي بعيد كل البعد عن جائزة فرانس فوتبول الفرنسية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لموسم 2021، بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والبولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم في عام 2021، من قبل فرانس فوتبول والتي شهدت عليها الشهر الماضي، في تواجد صلاح وليفاندوفيسكي.

وتواجد محمد صلاح في المركز الثامن في قائمة أفضل لاعبي العالم، من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز السابع، وليفاندوفيسكي في المركز الثاني.

ليونيل ميسي وليفاندوفسكي

وشهد عام 2021 تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق، بجائزة الكرة الذهبية، حيث توج ببطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين.

تمكن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني من تحطيم العديد من الأرقام القياسية، حيث تمكن من تسجيل 48 هدفًا في 40 مباراة فقط في جميع المسابقات في الموسم الماضي، منهم 41 هدفًا في بطولة الدوري الألماني.

أبرز إنجازات صلاح في عام 2021

-أصبح محمد صلاح أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لـ 100 هدفًا، بعد تيري هنري، آلان شيرار، سيرجيو أجويرو، بالإضافة إلى هاري كين.

-أصبح صلاح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا في الدوري الإنجليزي بعدما وصل لـ 111 هدفًا، متخطيًا الرقم القياسي المسجل باسم ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق، والذي تمكن من تسجيل 104 هدفا، وثاني لاعب من ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية، خارج ملعبه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

- حصد محمد صلاح جائزة القدم الذهبية خلال حفل أقيم في موناكو بفرنسا، ويعد صلاح ثالث أغلى لاعب في العالم حيث بلغت القيمة التسويقية له 100 مليون يورو، خلف الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بـ 160 مليون يورو، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند بـ 150 مليون يورو.