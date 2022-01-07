/670957/بسبب-أوميكرون-تونس-تطلق-رحلات-طيران-خاصة-لإجلاء-التونسيين-العالقين-بالمغرب

قالت الخطوط التونسية، أنه تم اطلاق اليوم الجمعة، رحلات طيران خاصة إلى المغرب لإجلاء التونسيين العالقين هناك، ويأتي هذا القرار بعد إعلان السلطات المغربية تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى 31 يناير الجاري بسبب تفشي أوميكرون.

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وأعلنت الخطوط التونسية إنها ستبرمج رحلة طيران يوم 21 يناير، وستعقبها رحلات أخرى بحسب الطلب.

هذا وتحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، عن أعراض متحور اوميكرون قائلا انه ليس أصعب من المتحورات الأخرى، ولكنه يتفوق في كونه معدي بشكل كبير.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مضيفا:" قد يكون مصاب الأنفلونزا الواحد يعدي شخصين، ومصاب كورونا يعدي عدد 4، أما أوميكرون يعدي أكثر من 14 شخصا، وهو ما يفسر وجود أرقام فلكية في أعداد الاصابات.

مستشار الرئيس لشئون الصحة: إقبال المواطنين على أخذ اللقاح جيد

وأكد تاج الدين على ان عدد الجرعات الخاصة بلقاحات كورونا التي جاءت مصر يبلغ عددها 121.2 مليون جرعة حتى 26 ديسمبر، منوها أن إقبال المواطنين على أخذ اللقاح جيد مقارنة بالمرحلة الأولى، والدليل على ذلك الوصول إلى رقم 600 ألف.

متابعة دقيقة لعدد الإصابات اليومية

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن لقاح فيروس كورونا مثل تطعيم الانفلونزا الموسمية، حيث أنه يعمل من 6 إلى 9 أشهر، لذلك يتم اعطاء الجرعة التنشيطية كل 6 أشهر، كما انه يوجد متابعة دقيقة لعدد الإصابات اليومية.

مسشار الرئيس لشئون الصحة يكشف عن امكانية وصول الدولة المصرية لعدد صفر اصابات

وعن وصول الدوةل المصرية إلى رقم صفر إصابات، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن هذا الأمر صعب الوصول إليه، خلال الفترة المقبلة، وهذا الأامر لا ينطبق على الدولة المصرية فقط، بل لدول العالم أجمع.