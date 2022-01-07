/670959/رئيس-رياضة-النواب--منتدي-شباب-العالم-يعكس-حرص-السيسي-علي-التمكين-الحقيقي-للشباب-من-خلال-المشاركة-الفعالة

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن النسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم التي ستنطلق الاسبوع المقبل بمدينة شرم الشيخ ، تعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي اشراك الشباب في حل القضايا والأزمات لخلق جيل منهم قادر على مواجهة المستقبل .

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وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، في تصريحات صحفية اليوم ، إن المنتدي يعد المنصة الحوارية الأهم للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بمنتهي الشفافية وجسرا للتواصل بين القيادة السياسية والشباب من مختلف دول العالم .

رئيس رياضة النواب : منتدي شباب العالم يعكس حرص السيسي علي التمكين الحقيقي للشباب من خلال المشاركة الفعالة

وأشار الي ان الشباب يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية جاذبة للاستثمار تمتلك بنية تحتية قوية تضاهي دول أوروبا.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بالقضايا الهامة التي سيناقشها المنتدي ومنها قضايا تغير المناخ وقضية الطاقة، مؤكدا حضور آلاف الشباب من مختلف الجنسيات بالعالم لمدينة شرم الشيخ هو فرصة للتواصل بين الشباب وتبادل الأفكار والرؤى وصقل مهارات شباب مصر بالخبرات وصناعة شباب دبلوماسي قادر على التواصل مع مختلف ثقافات العالم .