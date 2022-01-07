/670960/إلهام-شاهين-عقب-صلاتها-بشعرها-في-جنازة-مها-أبو-عوف-الطرحة-اتزحلقت-خاص

قامت الفنانة إلهام شاهين بالرد على الانتقادات التى طالتها بسبب إقامتها لصلاة الجنازة على الفنانة الراحلة مها ابو عوف بدون غطاء للشعر، "بان الطرحة اتزحلقت من غير ما أخد بالي".

دوت الخليج

إلهام شاهين في جنازة مها أبو عوف

وصرحت إلهام شاهين لـ" دوت الخليج": " هى الطرحة وقعت من غير ما أخد بالى، وانا رفعتها بعدها وكملت صلاة عادي".

إلهام شاهين تنتقد المصوريين

وانتقدت إلهام شاهين المصوريين الصحفين بسبب تصويرها أثناء صلاتها على الفنانة الراحلة مها ابو عوف قائلة:" هما الصحفيين دول عايزين اية منى، بيصوروني وانا بصلي هي وصلت لكدة".

جنازة مها أبو عوف

قررت أسرة الفنانة مها أبو عوف تشييع جثمانها عقب صلاة ظهر اليوم الخميس الموافق 6 يناير وذلك من مسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة مصر الجديدة.

وفاة مها أبو عوف

توفيت الفنانة مها أبو عوف منذ قليل بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك أثناء تواجدها داخد إحدى المستشفيات الكبرى.

وكانت الفنانة مها أبو عوف تعاني من مرض السرطان على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت على آثره مؤخرًا للعناية المركزة، حتى رحلت عن عالمنا.

أخر أعمال مها أبو عوف

يشار إلى أن أخر أعمال الفنانة مها أبو عوف كان من مسلسل الحرير المخملى، والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.