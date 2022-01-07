/670962/بسبب-قطعة-أرض-جبيلة-إصابة-عاملين- بمشاجرة-بالأعيرة-النارية-في-سوهاج

وقعت مشاجرة بالأعيرة النارية بمركز دار السلام جنوب سوهاج، نتيجة الخلاف على قطعة ارض بالمنطقة الجبلية، وأصيب فيها المعركة عاملين وتم نقلهم الى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقى العلاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد محمد سمير مأمور مركز دار السلام، جنوب محافظة سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة بالأعيرة النارية ووجود مصابين بسبب خلافات على قطعة ارض جبلية بدائرة مركز دار السلام.

أنتقل على الفور الرائد المزمل نافع، رئيس مباحث مركز دار السلام، والفريق المعاون له وتبين نشوب معركة بالأسلحة النارية نتيجة خلاف على قطعة ارض فى المنطقة الجبلية بين طرفين، وأصيب كل من عاصم ر س – 37 عام – مصاب بطلق ناري بالساق اليسرى فتحة دخول وخروج، طرف أول، تم نقلة الى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقى العلاج، وإصابة البدري س س- 28 عام – عامل – بطلق ناري بالساق اليمنى وتم نقلة الى مستشفى سوهاج الجامعي ايضا لتلقى العلاج، والطرفان يقيمان بدائرة المركز.

وتمكن ضباط مباحث مركز دار السلام فى سوهاج من القبض على طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الاول بندقية الية، وبحوزة الطرف الثاني بندقية الية ايضا، واتهم كل منهم الاخر بالتعدي علية واطلاق اعيرة نارية من سلاحه الذى بحوزته، واحداث الاصابات المشار اليها ، بسبب الخلاف على قطعه ارض فى المنطقة الجبلية بدار السلام فى سوهاج، وتحرر المحضر اللازم وتم ضبط طرفي المشاجرة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

مستقبل وطن بندر طهطا

وزعت امانة بندر طها بحزب مستقبل وطن في سوهاج، هدايا على الاطفال داخل كنيسة الشهيد كرياكوس في طهطا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

قام بعملية توزيع الهدايا في حقيبة ورقية مكتوب عليها "هدية الرئيس.. حبيب الملايين"، المحاسب عبدالكريم دهيس، أمين حزب مستقبل وطن بندر طهطا، وأعضاء الحزب.

وأكد أمين حزب مستقبل وطن بندر طهطا أن مشاركة الاخوة الاقباط أعيادهم واجب، مثلما يقومون بمشاركتنا أفراحنا في عيد الاضحى، وعيد الفطر، والافراح والاتراح.

وأشاد أمين حزب مستقبل وطن بندر طهطا، الي أن الرئيس السيسي غير معالم مصر بمبادرة حياة كريمة، حيث اقيمت وتقام مشاريع عملاقة خدمية داخل ارجاء كل شبر في مصر، مما أدخل السعادة الكبيرة على المواطنين، ومنها تبطين الترع ومحطات المياه ومحطات الصرف الصحي، والمجمعات الخدمية، والمستشفيات والمدارس ومراكز الشباب، والطرق والكباري التي أصبحت نقطة تحول في المحافظات لما تقدمة من سهولة في الحركة والسير.

وقال المحاسب سامح شحاتة، أمين حزب مستقبل وطن مركز طهطا، أن المشاركة في اعياد الاخوة الاقباط شيء جميل يدخل علينا وعليهم السعادة، وهنئ الاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد، متمنيا لهم السعادة والفرحة ووافر الصحة.