مؤسس شركة سينوفاك يشيد برؤية مصر إزاء توطين صناعة اللقاحات

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد البدرى، سفير جمهورية مصر العربية فى بكين وأعضاء السفارة، مع المدير التنفيذى ومؤسس سينوفاك "وايدونج ين" وعدد من مسئولى الشركة، لدفع الأطر المختلفة للتعاون التى تم الاتفاق عليها فى المباحثات التى أجراها د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، مع مدير عام سينوفاك خلال زيارة الأخير للقاهرة يوم 28 ديسمبر الماضى.





تطرقت مباحثات السفير البدرى مع مؤسس سينوفاك، إلى الاتفاق على تعجيل إتمام مشروع بناء مستودع التبريد اللوجستى المركزى بسعة 150 مليون جرعة لقاح –بناء على توجيهات د. خالد عبد الغفار- وهو المشروع الذى سيساهم فى تعزيز قدرات الدولة المصرية كمركز لإنتاج وتصدير اللقاحات فى أفريقيا، كما أكد المدير التنفيذى لسينوفاك على استعداد الشركة لتسريع الجدول الزمنى لعملية نقل التكنولوجيا، وصولاً إلى إنتاج اللقاح محلياً فى مصر بشكل كامل، كما تمت مناقشة عدد من التفاصيل ذات الصلة بخطط التعاون المستقبلى. وقد أعرب مؤسس شركة سينوفاك ومديرها التنفيذى عن تقديره الشديد لرؤية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إزاء توطين صناعة اللقاحات فى مصر، وتحويلها لمركز لصناعة وتوريد اللقاحات لأفريقيا، فيما أكد السفير البدرى خلال اللقاء أن هذا التواصل المكثف مع الجانب الصينى بشأن توطين صناعة اللقاحات، إنما يأتى فى إطار السعى لتجسيد هذه الرؤية، والتى تقوم على التخطيط الاستراتيجى بعيد المدى، كما أنها تعكس التزام مصر إزاء أشقائها الأفارقة واهتمامها بالبعد الأفريقى.

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