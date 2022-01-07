تنفيذ 8 مدارس حقلية فى 5 محافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية عن الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس حقلية فى خمس محافظات هى: سوهاج وأسيوط والشرقية والغربية والبحيرة خلال الأسبوع الأول من يناير الجارى.





وقال الدكتور ياسر حيمرى وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعى، المنسق العام للمدارس الحقلية إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية لشؤون الإرشاد والتدريب.

وقال المنسق العام للمدارس الحقلية، إنه تم خلال الأسبوع الأول من شهر يناير تنفيذ فعاليات الأنشطة الإرشادية والتدريبية لثمانى مدارس حقلية، شملت مدرستين حقليتين لمحصول القمح، ومدرستين لمحصول البصل، ومدرسنين لمحصول البسلة، ومدرسة حقلية لمحصول البطاطس، ومدرسة للإنتاج الداجنى.

وأضاف أنه شارك فى تنفيذ فعاليات هذه المدارس خبراء من معاهد بحوث: الإرشاد الزراعى، والمحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النبات، والبساتين، والإنتاج الحيوانى، والمعمل المركزى لبحوث الحشائش، بالإضافة إلى مهندسى الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بمديريات الزراعة.

وأوضح حيمرى، أن هذه الأنشطة تأتى استمرارا لأنشطة المدارس الحقلية التى بدأها مركز البحوث الزراعية فى شهر ديسمبر الماضي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى على مستوى 22 محافظة من محافظات الجمهورية، لتنفيذ 170 مدرسة حقلية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ الأنشطة الإرشادية والتدريبية لـ35 مدرسة حقلية لمختلف المحاصيل خلال شهر ديسمبر "القمح، الفول البلدى، البسلة، البطاطس، الطماطم، الفراولة، البصل، قصب السكر، نخيل البلح، والخيار".