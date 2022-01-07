ضمن مبادرة حياة كريمة.. الكشف على 1583مواطنا بقرية براوة ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف قافلة علاجية على مدار يومين بقرية براوة مركز إهناسيا، مكونة من 10عيادات فى تخصصات "الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء،الجلدية وتنظيم الأسرة"، ووسط إجراءات وقائية مشددة، وتم توقيع الكشف الطبى على 1583 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان.





وذكرت المحافظة، فى بيان لها اليوم الجمعة، أن محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، استعرض التقرير، الذى أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة فى هذا الشأن والذى أوضح أن الحالات المرضية التى تم الكشف عليها منها 75 حالة معمل دم و34 حالة معمل طفيليات و9 حالات الأشعة مع استصدار 5 قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج وإجراء موجات فوق صوتية لـ40 حالة.

وأضاف البيان أن القافلة تضمنت بجانب الكشف الطبى وإجراء الأشعة والتحاليل، تنظيم ندوات تثقيف صحى لعدد 100 مواطن، وتناولت الندوات التوعية بموضوعات: "الوقاية من فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، الزواج المبكر، أضرار ختان الإناث، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة"، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 104 مواطنين.

وأشار البيان إلى أن هذه القافلة تأتى ضمن القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، وتستهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن فعاليات مبادرة الرئاسة "حياة كريمة".