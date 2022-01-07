التعليم العالى فى مصر.. رؤية جديدة لمستقبل مشرق «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وتسعى الدولة المصرية إلى تشكيل منظومة تعليمية متكاملة ومتطورة تتناسب وتتناغم مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، وهو ما يعكسه الحرص على إنشاء الجامعات الأهلية من أجل تقديم برامج ومواد تعليمية جديدة ومتطورة تهتم بالجانب التكنولوجى والتدريس التطبيقى العملى، وفقًا للمناهج فى الجامعات العالمية، بما يساهم فى تزويد خريجيها بالمهارات اللازمة لسوق العمل على الصعيدين المحلى والعالمى. ومع تطور العالم من حولها لجأت وزارة التعليم العالى إلى الاهتمام بالشراكات الدولية وإبرام الاتفاقيات المشتركة بين مؤسسات التعليم العالى فى مصر والمؤسسات الخارجية، لكى يدعم خطط الوزارة فى اكتساب المزيد من الخبرات لتطوير منظومة التعليم العالى المصرية بشكل مستمر، والارتقاء بالبرامج الدراسية بالجامعات، وإدخال العديد من التخصصات الجديدة التى يحتاجها سوق العمل.كما حرصت الدولة على إنشاء الجامعات الأهلية مثل جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان، وفق أحدث النظم العالمية، حيث شارك نخبة من كبار الأساتذة من داخل وخارج مصر فى وضع المناهج واللوائح التعليمية بها، لتشتمل هذه الجامعات على مختلف المجالات والتخصصات العلمية الجديدة.

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