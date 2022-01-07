/670963/اتهام-رئيس-الاتحاد-الجابوني-بالتعدي-الجنسي-على-اللاعبين-للإنضمام-للمنتخب-بأمم-أفريقيا

كشف موقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي، عن اتهام رئيس الاتحاد الجابوني لكرة القدم، سيرجي مومبو، بالاعتداء الجنسي على لاعبي كرة القدم الشباب مقابل الحصول على أماكن في المنتخبات الوطنية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موقع "Kickoff" الجنوب إفريقي، أكد بأن سيرج مومبو رئيس الاتحاد الجابوني متهم بالاعتداء والتحرش الجنسي باللاعبين الشباب لضمان أماكن لهم في المنتخبات الوطنية.

وزعم أحد الضحايا، دون ذكر أسمه، أنه تعرض للاعتداء الجنسي من قبل مومبو وكذلك كابيلو مدرب الشباب في عام 2014، بفندق هيليكونيا في ليبرافيل عاصمة الجابون.

تصريحات أحد الضحايا

وقال الضحية إن مومبو رئيس الاتحاد الجابوني أخبره بالذهاب إلى غرفة كابيلو، وعندما ذهب، تم الاعتداء عليه جنسيًا من الأخير، وأشار إلى أن الثنائي كابيلو ومومبو عملا معًا على هذا مع جميع اللاعبي.

وكان دائمًا يذهب إلى اللاعبين ويخبرهم بعيدًا عن المجموعة "إذا كنت تريد اللعب، عليك أن تعطيني ما أريد. وسيتم مساعدتك في حياتك المهنية".

وأكمل الضحية: "لقد دمروني جسديًا وعاطفيًا، وعندما رفضت الذهاب إلى أبعد من ذلك، لم يعد يتم اختياري للمنتخب الوطني، لأنني كنت أشعر بالخجل، ولأنني من عائلة فقيرة، قبلت في المرة الأولى، وشعرت بعد ذلك بسوء شديد".

رد رئيس الاتحاد

مومبو نفى ما قيل، وأكد أنها شائعات للنيل منه، في ظل الحملة التي يرى بأن البعض يقودها ضد الاتحاد الجابوني لكرة القدم.

يُذكر أن الجابون ستواجه منتخب جزر القمر يوم الأثنين المقبل في افتتاح مبارياتها ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

مومبو سافر مع بعثة الجابون إلى الكاميرون، بعد أن كان هناك تمرد من اللاعبين بسبب عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة من المكافآت التي حصلوا على وعود بسدادها من قبل الاتحاد.

قائمة منتخب الجابون في أمم أفريقيا:

حراسة المرمى: جان نويل أمونومي "أوثونجاثي الجنوب أفريقي" - أنطوني مفاميزوي "رودانج من لوكسمبورج" - جونيور نوبي "فان الفرنسي" - دونالد نزي "مانيما يونيون الكونجولي".

خط الدفاع: جونيور أسومو "لومان الفرنسي" - برونو إكولي مانجا "ديجون الفرنسي" - يانيسنجاكوتو "ليون لادوشير الفرنسي" - جيلكريستنجويما "مكابي إخاء الناصرة الإسرائيلي" - يوهان أوبيانج "روديز الفرنسي" - سيدني أوبيسا "أولمبيك شارلروا البلجيكي" - أنطوني أويونو "بولوني الفرنسي" - لويد بالون "باستيا الفرنسي" - ديفيد سامبيسا "كامبور الهولندي".

خط الوسط: لوي أميكا "المغرب الفاسي" - مدوين بيتيجي "العدالة السعودي" - أندريه بيوجوبوكو "ألطاي التركي" - جيلور كانجا "رد ستار بلجراد الصربي" - ماريو ليمينا "نيس الفرنسي" – سيرج جونيور مارتنسوننجاوالي "جوريتسا الكرواتي" - أليكس موكيتو موسوندا "أريس ليماسول القبرصي".

خط الهجوم: جيم أليفيناه "كليرمو الفرنسي" - بيير إيمريكأوباميانج "أرسنال الإنجليزي" - ديني بوانجا "سانت إيتيين الفرنسي" - آرونبوبيندزا "العربي القطري" - أولريكإنيمي إيلا "برايتون اند هوفألبيون الإنجليزي" - كيفن مايي "عمرانية سبور التركي" - أكسل مايي "اتحاد طنجة المغربي" - فهد ندزينجي "تابور سيزاناالسلوفيني".