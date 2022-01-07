/670964/8-حالات-اتحاد-الكرة-يعلن-إيجابية-مسحة-كورونا-في-بعثة-المنتخب-الوطني

أعلن محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني بيانا بالحالة الطبية لبعثة الفريق المتجهة غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ايجابية مسحة اللاعب محمد أبو جبل، وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة، عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وإيجابية مسحة محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعلي محمد علي إداري الفريق، اضافة إلى أحد عمال المهمات، وتم عزلهم واتخاذ اللازم.

استمرار إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الآداء ومصطفى صادق أخصائي التأهيل اللذين أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب وعدم انضمامهما للمعسكر منذ بدايته.

الثلاثي الإحتياطي

استدعاء اللاعبين الثلاثة الاحتياطيين "مروان حمدي وابراهيم عادل ومحمد حمدي " للكشف عليهم تحسبا لأي موقف يستدعي الاستعانة بأيهم وكانت النتائج كالتالي:

تبين أن اللاعب محمد حمدي مصاب في الركبة مما يعوقه عن الانضمام إلى صفوف المنتخب وتم اجراء الآشعات اللازمة له للتقدم بها إلى الكاف للمطالبة بإجراء استبدال حسب اللوائح المنظمة.

ايجابية مسحة ابراهيم عادل

وكانت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد كلفت شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وعمرو سالمان إداري المنتخب الوطني لكرة الصالات بمصاحبة بعثة المنتخب غدًا ، حيث تم انهاء كافة الاجراءات اللازمة لسفرهما.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويستعد المنتخب الوطني لأول مبارياته في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، مع المنتخب النيجيري، في لقاء أولى جولات المجموعة الرابعة من البطولة.

ويتواجد محمد صلاح في صفوف المنتخب الوطني، وهو أبرز وألمع اللعبين المشاركين في البطولة، والتي يرتدي فيها حذاء لونه ذهبي، وعليه تاج الملك، و MO اختصاراً لأسمه.

وينتظر محبي الكرة العالمية في القارة السمراء، وبالأخص بالكاميرون وصول البعثة المصرية استعداداً لأمم أفريقيا، في صفوفهم الفرعون محمد صلاح أفضل لاعبي العالم.

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.