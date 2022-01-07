/670966/وزير-الدفاع-المجري-يؤكد-على-عمق-العلاقات-بين-مصر-والمجر-ويشدد-على-تعزيز-التعاون

قام السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية في المجر، بلقاء وزير الدفاع المجري تيبور بينكو.

دوت الخليج

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر أكتوبر 2021.

وزير الدفاع المجري يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والمجر

وخلال المقابلة، أكد وزير الدفاع المجري، تيبور بينكو، على عمق العلاقات بين القيادة السياسية في البلدين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد الشناوي على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع المجر في مختلف المجالات، وتطلع مصر لأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق.

جدير بالذكر أن الخطوط التونسية، قالت أنه تم اطلاق اليوم الجمعة، رحلات طيران خاصة إلى المغرب لإجلاء التونسيين العالقين هناك، ويأتي هذا القرار بعد إعلان السلطات المغربية تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى 31 يناير الجاري بسبب تفشي أوميكرون.

وأعلنت الخطوط التونسية إنها ستبرمج رحلة طيران يوم 21 يناير، وستعقبها رحلات أخرى بحسب الطلب.