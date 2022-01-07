/670967/نزلة-برد-تصيب-ثنائي-الزمالك-قبل-إنطلاق-كأس-الرابطة

حصل الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإسلام جابر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة بناء على قرار الجهاز الفني نظرا لإصابتهما بنزلة برد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الزمالك استأنف تدريباتة أمس، ويغيب عن الزمالك كل من: محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" لتواجدهم مع منتخب مصر، بجانب الثنائي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري المتواجدان مع منتخب تونس استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

وكانت قرعة كأس الرابطة أسفرت عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: “فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش”.

وأوضح المدير الفني أن الزمالك سيخوض البطولة من أجل الفوز في كل مبارياته والمنافسة على اللقب بالرغم من الغيابات العديدة في صفوف الفريق الأبيض.

وشدد كارتيرون على أن غياب اللاعبين الدوليين لن يؤثر على الزمالك في كأس الرابطة، خاصة وأن الفريق لديه قائمة متميزة من اللاعبين، وستكون هناك فرصة للاستعانة ببعض الناشئين في مباريات كأس الرابطة.

وأضاف المدير الفني أن الزمالك يستعد بجدية لانطلاق البطولة، وهناك إصرار من الجميع على تقديم مباريات قوية والمنافسة على لقب كأس الرابطة.

تعديل عقد شيكابالا مع الزمالك

كشف مصدر من نادي الزمالك أن الإدارة أتفقت مع اللاعب على تعديل عقده ليحصل على 11 مليون جنية في الموسم، تقديراً لما قدموا وتاريخه الكبير مع النادي كقائد للفريق.

وكان قد خرج شيكابالا بتصريحات أعلن فيها عن غضبه، لتغيير بنود في عقده والأرقام المتفق عليها، من جانب اللجنة السابقة برئاسة حسين لبيب.

وجدد شيكابالا مع لجنة عماد عبد العزيز 4 سنوات مقابل 10 مليون جنية في الموسم، قبل أن يعلن اللاعب بتغيير القيمة إلى 5 مليون وعبر عن استيائه.

كارتيرون يرفض رحيل شيكابالا عن الزمالك

تمسك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، ببقاء محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم.

ورفض كارتيرون بشدة رحيل شيكابالا عن صفوف الزمالك، بعد الأزمة التي حدثت مؤخراً التي تخص عقد اللاعب، وطلب الفهد الأسمر على أثارها الرحيل عن الفريق.