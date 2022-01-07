افتتاح مسجد أبو بكر الصديق فى إدفو

جدة - نرمين السيد - افتتحت مديرية الأوقاف بأسوان، اليوم الجمعة، مسجد أبو بكر الصديق التابع لإدارة إدفو ثان بمركز إدفو شمال المحافظة، ضمن الافتتاحات الجديدة للمساجد التى تقوم بها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.





شهد افتتاح المسجد، إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، والدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والذى ألقى أول خطبة جمعة بالمسجد تحت عنوان "العمل شرف"، بحضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمدينة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن مسجد أبو بكر الصديق بإدفو، يقع على مساحة 160 مترًا تقريبًا، وتبلغ تكلفته نحو 750 ألف جنيه، وتم افتتاحه اليوم، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين من انتشار فيروس كورونا.

وفى السياق، تم إعادة افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بالسباعية غرب مركز إدفو محافظة أسوان بعد صيانته وترميمه، وشارك فى الافتتاح نائبا عن محافظ أسوان المهندس يحيى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمجلس ومدينة السباعية، وبحضور جمع من القيادات التنفيذية والشعبية، إضافة إلى حضور بعض قيادات مديرية أوقاف أسوان وقيادات إدارات أوقاف السباعية، وألقى خطبة الجمعة نيابة عن وكيل الوزارة، الدكتور يوسف مصطفى أحمد مدير الدعوة بالمديرية