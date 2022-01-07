على مساحة 309 أمتار.. إزالة حالتى تعد بمركز العياط (صور)

جدة - نرمين السيد - أزال مركز العياط بمحافظة الجيزة، حالتى تعد بالبناء على أرض زراعية فى نطاق وحدتى طهما والقطورى، على مساحة 309 أمتار، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية.





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