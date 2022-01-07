إجراء مراسم القرعة العلنية لمنافذ بيع أسواق الخير فى العبور (صور)

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم إجراء مراسم القرعة العلنية بمقر جهاز المدينة، لشغل منافذ بيع بمشروعى أسواق الخير، وبازار العبور "شارع مصر"، واللذين تم تنفيذهما لتوفير فرص عمل لقاطنى المدينة، والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين المفترشين للشوارع.





وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم إجراء القرعة للمتقدمين لحجز 4 باكيات بأسواق الخير، بأنشطة جزارة دواجن، وخضروات وفاكهة، وباكيتين متنوعتين، بجانب إجراء القرعة للمتقدمين لحجز 18 بايك ببازار العبور "شارع مصر"، وتضم 10 بايكات بأنشطة متنوعة: مأكولات ومشروبات، و5 بايكات حالات خاصة، و3 بايكات بنشاط دراجات ومستلزماتها مقسمة كالآتى: 2 بايك ببازار العبور "شارع مصر"، وبايك بجوار الچيم المفتوح ومنطقة ألعاب الأطفال بالمنطقة الفاصلة بين الحى التاسع والطريق الرئيسى. وأشار رئيس جهاز العبور، إلى أنه سبق وتم طرح 76 باكية متنوعة بأسواق الخير تشمل "لحوم - دواجن - أسماك - فاكهة - خضروات - سرجة - علافة - خلافة"، بخلاف طرح 32 بايك ببازار العبور "شارع مصر" بأنشطة متنوعة تشمل "مأكولات ومشروبات"، وسوف يتم تسليم الباكيات إلى مستحقيها فور انتهاء الأعمال المتعلقة كافة. وأكد أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة من الجهاز والسعى الدائم لتوفير وإتاحة فرص عمل للشباب، وإيجاد الحلول البديلة الدائمة للشباب وللباعة الجائلين، حيث قام الجهاز بإقامة سوق حضارية متكاملة تهدف لتوفير مكان مناسب لهم وإتاحتها بسعر رمزى "أسواق الخير" السوق البديلة الحضارية للباعة الجائلين بالحى الثانى خلف المرور وشركة الكهرباء، وفى ذات السياق تم إنشاء بازار العبور "شارع مصر" شمال الحى التاسع جنوب الحى الترفيهى.

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