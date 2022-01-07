وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهندى مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - تلقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من نظيره وزير خارجية الهند الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، لتهنئته بحلول العام الميلادى الجديد، وتباحثا حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجمل المجالات والدفع بها قدما لآفاق أرحب.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا على الحرص على الارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدما بمسار التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات. وأعربا عن أهمية استمرار التشاور لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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