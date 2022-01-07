مصطفى خاطر يحتفل بعيد ميلاد زوجته بطريقة رومانسية

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دوت الخليج

مصطفى خاطر يحتفل بعيد ميلاد زوجته

ونشر مصطفي خاطر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"، صورة جمعته مع زوجته فى وسط أجواء إحتفالية معلقًا: " كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي وربنا يخليكي ليا”.

فيلم مربع برمودة

شارك الفنان مصطفى خاطر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، صورة من البسوتر الرسمي لفيلمه لجديد "مربع برمودة"، كنوع من الترويج للعمل المنتظر طرحه قريباً في دور العرض السينمائي.

وعلق مصطفى خاطر على البوستر قائلاً:"فيلم مربع برمودا..ابتداءا من يوم ٢٢ ديسمبر.. بجميع دور العرض بمصر و الوطن العربي"، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعلوا معه بالعديد من التعليقات التي هنأته بهذا العمل.

وتدور فكرة فيلم مربع برمودة في إطار كوميدي تشويقي مليء بالمغامرات، يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من المغامرات والمواقف الكوميدية.

فيلم "مربع برمودة" من تأليف هشام هلال واخراج طارق رفعت، وانتاج ذا جيت ميديا جروب لصاحبها عاطف كامل ويلو تيب تك لصاحبها أحمد البطل ، ويتولى البطولة الفنان مصطفى خاطر، وروجينا، وعمرو عبدالجليل، وهنا شيحا، ومحمد ثروت، ومحمد جمعة، ودينا وعايدة، رياض، ونهى رأفت.