/670968/انفانتينو-يقدم-التهنة-لـ-جمال-علام-رئيس-الاتحاد-المصري-الجديد

أرسل السويسري جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA خطاب تهنئة إلى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة فوز قائمته في الانتخابات التي أجريت أمس الأول وتسلمه رئاسة الاتحاد المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح جمال علام في تحقيق الفوز برئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على حساب محمد إبراهيم سالم، بتصويت 109 صوت، مقابل 6 أصواب لسالم، وصوت وحيد باطل في الإنتخابات.

رسالة أنفانتينو لرئيس الاتحاد الجديد

عزيزي الرئيس أرجو أن تتقبلوا أحر تحياتي وأخلص التهاني عن انتخابكم رئيسًا لاتحاد الكرة المصري، وبناءً على معرفتي بكم وأسلوب قيادتكم وشغفكم وخبراتكم كرئيس سابق لـ EFA ، سيكون لذلك تأثير مهم على تطوير لعبتنا الجميلة في مصر.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي في رسالته: يمكنكم الاعتماد على دعمي الشخصي ومساعدة FIFA لتحقيق أهدافكم وستظل أبواب ال FIFA مفتوحة دائمًا أمامكم لمناقشة ما ترغبون به لصالح رياضتنا وتطورها والترويج لقيمها.

وأكد جياني أنفانتينو في رسالته على نقل تهنئته إلى كل من نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في جميع التحديات التي تنتظرنا .

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويستعد المنتخب الوطني لأول مبارياته في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، مع المنتخب النيجيري، في لقاء أولى جولات المجموعة الرابعة من البطولة.

ويتواجد محمد صلاح في صفوف المنتخب الوطني، وهو أبرز وألمع اللعبين المشاركين في البطولة، والتي يرتدي فيها حذاء لونه ذهبي، وعليه تاج الملك، و MO اختصاراً لأسمه.

وينتظر محبي الكرة العالمية في القارة السمراء، وبالأخص بالكاميرون وصول البعثة المصرية استعداداً لأمم أفريقيا، في صفوفهم الفرعون محمد صلاح أفضل لاعبي العالم.

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.