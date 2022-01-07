/670971/أول-تعليق-من-عصام-الحضري-بعد-إصابة-بفيروس-كورونا

علق عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، على إصابته بفيروس كورونا، واستبعاده من بعثة الفراعنة المتجه إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب عصام الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. الحمد لله على كل حال".

وأضاف: "دعواتكم لنا بالشفاء أنا وأبو جبل واللحاق ببعثة المنتخب في الكاميرون قريبا إن شاء الله".

واختتم: "وإن شاء الله نتمنى وصول باقي إفراد البعثة إلى الكاميرون بالسلامة غدا وكل التوفيق لمنتخب مصر، دعواتكم".

كورونا تلتهم بعثة المنتخب الوطني

ايجابية مسحة اللاعب محمد أبو جبل، وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة، عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وإيجابية مسحة محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعلي محمد علي إداري الفريق، اضافة إلى أحد عمال المهمات، وتم عزلهم واتخاذ اللازم.

استمرار إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الآداء ومصطفى صادق أخصائي التأهيل اللذين أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب وعدم انضمامهما للمعسكر منذ بدايته.

الثلاثي الإحتياطي

استدعاء اللاعبين الثلاثة الاحتياطيين "مروان حمدي وابراهيم عادل ومحمد حمدي " للكشف عليهم تحسبا لأي موقف يستدعي الاستعانة بأيهم وكانت النتائج كالتالي:

تبين أن اللاعب محمد حمدي مصاب في الركبة مما يعوقه عن الانضمام إلى صفوف المنتخب وتم اجراء الآشعات اللازمة له للتقدم بها إلى الكاف للمطالبة بإجراء استبدال حسب اللوائح المنظمة.

وكانت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد كلفت شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وعمرو سالمان إداري المنتخب الوطني لكرة الصالات بمصاحبة بعثة المنتخب غدًا ، حيث تم انهاء كافة الاجراءات اللازمة لسفرهما.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويستعد المنتخب الوطني لأول مبارياته في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، مع المنتخب النيجيري، في لقاء أولى جولات المجموعة الرابعة من البطولة.

ويتواجد محمد صلاح في صفوف المنتخب الوطني، وهو أبرز وألمع اللعبين المشاركين في البطولة، والتي يرتدي فيها حذاء لونه ذهبي، وعليه تاج الملك، و MO اختصاراً لأسمه.

وينتظر محبي الكرة العالمية في القارة السمراء، وبالأخص بالكاميرون وصول البعثة المصرية استعداداً لأمم أفريقيا، في صفوفهم الفرعون محمد صلاح أفضل لاعبي العالم.