إصابة أحمد حاتم بفيروس كورونا المستجد

دوت الخليج

أحمد حاتم عبر الفيسبوك

ونشر أحمد حاتم عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" صورة للفيرس معلقًا عليها: " لقد كانت تحليلي إيجابية".

مسلسل أنا وهى

استطاع مسلسل "أنا وهي" الذي يخوض بطولته الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم، أن يسيطر على محركات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير وذلك بعد عرض أولى حلقاته عبر قناة سي بي سي.

تدور أحداث مسلسل «أنا وهي» حول قصة شاب ثلاثيني يعمل في شركة أوراق مالية اسمه "سليم"، يعاني من التردد وإعتماده على والدته في كل القرارات الهامة، كما يعاني من نظرة تشاؤمية.

أما عن "هند" فهي شخصية متهورة ولا تتقيد بقوانين مما يدخلها في العديد من المشاكل، وتعاني من العنف والعدوانية المفرطة.

وكلا منهما يتعالج عند دكتور الأمراض النفسية والعصبية "د. شيرين"، و يتورط كلا من هند وسليم في كذبة تدعي أنهما متزوجين لكي تهرب هند من المشاكل التي تلاحقها، وينجو سليم من زواجه من بنت خالته رغمًا عنه بناءًا على قرار أمه، ويساعدهما دكتور شيرين في إكمال هذه الكذبة، حتى يجدوا نفسهم متزوجين بالفعل بعد فترة.

صراع سليم وهند في مسلسل أنا وهي

نرى في أحداث العمل كيف تسير الأمور بين زوجين متضادين في الصفات والأهواء، ولم يختاروا الزواج بمحض إرادتهم، وكيف يتدخل الطبيب النفسي لحل الصراع بينهما.

أحداث مسلسل أنا وهي الحلقة الأولى

دارت أحداث الحلقة الأولى حول بطلا العمل أحمد حاتم وهنا الزاهد، اللذان يعانان من مشاكل نفسية، حيث أن هنا الزاهد تعاني من العدوانية المفرطة والتي أوقعتها في مأزق بمهنتها التمثيل مما جعلها تلجأ لجارها «أشرف عبد الباقي» الطبيب النفسي ليساعدها.

حقيقة إنتاج جزء ثاني من العمل

وكانت قد صرحت هنا الزاهد في وقت سابق، بإحدى اللقائات التليفزيونية بإمكانية إنتاج أجزاء جديدة من العمل إذا لاقى استحسان كبير من الجمهور.

على الصعيد الآخر، تفاعلت الفنانة هنا الزاهد مع متابعيها من خلال طرح سؤال عن حبهم لأحد المنتجات الغذائية من شركة «ويندوز» مشيرا إلى أنها من عشاقه منذ أن كانت بعمر سنتين.