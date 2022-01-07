/670973/بالأسماء-قبول-الحالات-الخاصة-للتسكين-بالمدن-الجامعية-بالأزهر-بالقاهرة

أعلنت جامعة الأزهر، تسكين طالبات الحالات الخاصة ( وفاة والد بنفس العام الدراسى / مرض مزمن ) والمتقدمات بالأوراق والمستندات الدالة على ذلك واللاتى سبق لهن التقدم على موقع التنسيق الإلكترونى للقبول بالمدن الجامعية.

دوت الخليج وينشر "دوت الخليج" نتيجة قبول الحالات الخاصة بالمدن الجامعية، عبر الرابط التالي: http://www.azu.edu.eg/azharsr/home/cityresult قبول الحالات الخاصة للتسكين بالمدن الجامعية بالأزهر بالقاهرة وأهابت الإدارة المركزية للمدن الجامعية بطالبات الحالات الخاصة ( وفاة والد بنفس العام الدراسى/ مرض مزمن ) والمتقدمات على الموقع الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية بالقاهرة (حالة خاصة) ولم تظهر أسمائهم من خلال رابط موقع الاستعلام، بسرعة التقدم للإدارة العامة للمدن الجامعية للطالبات بمبنى ج بالمدينه الجامعية للطالبات بالقاهرة بالأوراق والمستندات الدالة على الحاله الخاصة لفحص الأوراق ومدى انطباق الشروط على الحاله الخاصة للقبول بالمدن الجامعية، حتى يتسنى استكمال إجراءات القبول والتسكين وذلك خلال فترة الجدول المعلن للتسكين.

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