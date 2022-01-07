جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب أدوية بشرية وهواتف محمولة «صور»

جدة - نرمين السيد - ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك راكب يحمل جنسية عربية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية. وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى. وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد شاكر مأمور الجمرك، فتلاحظ له وجود عبوات دوائية. وقام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من العبوات الدوائية بالفعل، وبتفتيش الراكب ذاتيا تم ضبط كمية أخرى من العبوات الدوائية غالية الثمن. وفى المحاولة الثانية وأثناء مرور أحمد أبو بكر مشرف الصالة فى آخر وردية العمل ترامى إلى سمعه إتصال أحد الركاب المصريين بطرف آخر يتفق معه على ترك شئ فى مكان بعينه فى "دورة المياه" فقام بتتبع الراكب فوجد كيس بلاستيك به تليفونات محمولة وبسؤال الراكب عما فعله أفاد انه قادم على الخطوط الكويتيه وكلفه أحد الأشخاص بتوصيل التليفونات لشخص آخر بالمطار ليقوم باخراجها وتهريبها من الدائرة الجمركية وبتفتيش الراكب ذاتيا بواسطة عماد سيد حسين مأمور الجمرك وجد معه تليفونات أخرى بإجمالى 18 هاتف محمول. وقرر أحمد عبد الفتاح طه مدير الإدارة الأولى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 4 و5 لسنة 2022 وتم تسليم الراكب للجهات الأمنية للوصول للشخص الذى كان ينتظر الراكب. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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