محافظ الغربية: الجمهورية الجديدة التى أسسها الرئيس لن تسمح بوجود أى تفرقة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن مصر ستظل دائما وأبدا نسيجا مترابطا بأواصر المحبة والسلام، مشيرا إلى أن ميلاد السيد المسيح هو عيد لكل المصريين، فنحن جميعا حائط صد واحد لوطننا الغالى.





جاء ذلك خلال تقديم المحافظ اليوم الجمعة، التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال زيارته للكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية بطنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور حسين الجندى السكرتير العام، ونجوى العشيرى السكرتير المساعد.

وحرص رحمى - حسب بيان - على تقديم التهنئة للأخوة المسيحيين فى مقر مطرانية طنطا حيث كان فى استقباله نيافة الأنبا بولا أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، وعدد من رجال الدين والقساوسة، كما توجه المحافظ للكنيسة الإنجيلية، واستقبله القس منسى راعى الكنيسة، وعدد من رجال الدين والقساوسة.

وأضاف أن الجمهورية الجديدة التى أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لن تسمح بوجود أى تفرقة على عرق أو جنس أو دين، فالعمل ثم العمل هو شعار الجميع، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها الطيب بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار لتظل مصر أم الدنيا وقد الدنيا كما يحلم الرئيس السيسى.