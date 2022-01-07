السفارة المصرية بالدنمارك تشارك فى احتفالات الكنيسة القبطية بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - أعرب الأنبا موسى راعى الكنيسة فى كلمته عن شكره وتقديره لمشاركة السفارة فى الاحتفال، مثمناً خطوات الجمهورية الجديدة الثابتة والقائمة على العدل والمساواة والمحبة والعمل بما يسع الجميع، كما وجه الشكر للسفارة على حسن تعاونها واستجابتها ودعمها المستمر لكافة طلبات واحتياجات الكنيسة وشعبها بالدنمارك.

ومن جانبه، نقل السفير المصرى برقية التهانى الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى شعب الكنيسة بكوبنهاجن، مؤكداً على السعادة بالمشاركة فى هذه المناسبة الوطنية التى تخص كل المصريين، ومعرباً عن امتنانه لروح الحفاوة والترحاب والتعاون التى تلقاها السفارة من الكنيسة القبطية ودعمها، ومبرزاً اهتمام السفارة المصرية المستمر بخدمة كافة المواطنين المصريين.