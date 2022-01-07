محافظ المنيا يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - قدم أسامة القاضى محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبو زيد، اليوم الجمعة، التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وزار مطرانيات الأقباط الأرثوذكس بديرمواس وأبو قرقاص وملوى والأقباط الكاثوليك بأبو قرقاص.





وذكرت محافظة المنيا فى بيان اليوم، أن المحافظ زار عددا من المطرانيات بشمال المحافظة لتقديم التهنئة للمسيحيين الأرثوذكس بمدينة مغاغة وبنى مزار ومطاى وسمالوط. معربا عن خالص أمنياته بأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة وأن تستمر خطط وجهود البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعياَ الله عز وجل أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيداَ لصلات الترابط والأخوة بين المصريين جميعا.

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