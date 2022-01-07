منها القاهرة.. هذه المناطق تشهد غدا سقوط أمطار

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل الحرارة نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. وتتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وتنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد بنسبة 30% تقريبا وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة بنسبة 10% تقريبا.

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