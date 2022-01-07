الصحة: تطعيم 12 ألف مواطن ضد كورونا خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 12 ألف و100 مواطن بلقاحات فيروس كورونا، وتقديم التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، لأكثر من 40 ألف مواطن، منذ صباح أمس الخميس وحتى عصر اليوم، فى الكنائس والميادين العامة، بالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد.





جاء ذلك من خلال الفرق الطبية التى وجه القائم بعمل وزير الصحة والسكان، بإطلاقها فى عدد من محافظات الجمهورية، ضمن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" فى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وللحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه بالتوازى مع حملة التطعيمات، تم إطلاق 40 عيادة متنقلة، على أعلى مستوى من الجاهزية وبها جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، لتقديم خدمات مبادرات رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة، من قياس الضغط والسكر وجميع الخدمات الطبية، وتم توقيع الكشف الطبية وصرف العلاج بالمجان لـ1200 مواطن.

وأضاف عبدالغفار، أن فرق التطعيمات تم توزيعها على محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الشرقية، دمياط والدقهلية"، وذلك بمتوسط ثلاث فرق طبية بكل محافظة، تشمل "طبيب وممرض ومدخل بيانات" تقوم بتسجيل المواطنين وتطعيمهم وتستمر فى عملها على مدار 3 أيام بداية من أمس حتى يوم السبت المقبل.

وتابع أن دور فرق التواصل المجتمعى التابعة للوزارة، يتمثل فى تقديم التوعية الصحية للمواطنين بمناطق التجمعات فى الكنائس والمتنزهات والمطاعم والحدائق العامة والأسواق التجارية والميادين، فى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حفاظا على الصحة العامة، ومكتسبات الدولة فى التصدى لجائحة كورونا، مناشدا المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا.