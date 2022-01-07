جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب مواد مخدرة و2 سلاح أبيض وهواتف محمولة

جدة - نرمين السيد - ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الفرنسية القادمة من باريس استوقف صبرى حسانين رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر راكب أجنبى من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية فأجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إكرامى أشرف، مأمور الفحص وسامح سيد رئيس القسم، فتلاحظ لهما وجود أشياء تثير الشك يجب التأكد منها بفتح الحقائب.

وعليه قام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 220 جرام من عشب الماريجوانا مخبأة فى أسفل برطمان البن و11 زجاجة بها زيت الماريجوانا للاستخدام فى السجائر الإلكترونية و34 هاتف محمول ماركات حديثة ومتنوعة.

كما تبين أيضا وجود 2 مطواة وطلقة سلاح نارى وصاعق كهربائى ورادع "سبراى" ونظارة ميدان وجاكيت مموه، أفاد تقرير المقدم ميشيل نبيل مسئول شرطة إدارة الحماية المدنية "المفرقعات" بالمطار أن الجميع محظور طبقا للقانون 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

وقرر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 3 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى، والذى أحال الراكب إلى النيابة فيما يخص المخدرات والسلاح.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.