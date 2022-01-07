وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك فى قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى قدم التهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمصريين المسيحيين، وأكد على ضرورة بناء الجمهورية الجديدة .

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يحمل قدرا كبيرا من المحبة والتقدير لقداسة البابا وإن الرجال تظهر فى المواقف الصعبة قائلا :" خلوا بالكم منه "

وقدم البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمشاركة بوفد للتهنئة فى العيد.

ضم وفد التنسيقية من مجلس النواب النائبة نشوى الشريف والنائبة هادية حسنى والنائب علاء عصام والنائب نادر مصطفى والنائب عماد خليل والنائبة هيام بنيامين من مجلس الشيوخ وماجد طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.