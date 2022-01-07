/670980/كلاكيت-تانى-مرة--مواطن-يتنازل-عن-بطاقته-التموينية-في-سوهاج

تقدم شاب في منتصف عقدة الخامس، لمديرية تموين سوهاج بطلب للتنازل عن بطاقته التموينية، لعدم استحقاقه للدعم حسب قولة، ويقطن بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

تعتبر تلك الحالة الثانية بعد أن تقدم منذ ايام واعلن "عبد الملاك جاد حنا جريس"، 70 عام، رئيس شعبة المخابز فى سوهاج.

حيث تقدم المدعو "ياسر مختار"، 45 عام يقطن بمركز البلينا جنوب سوهاج الى مديرية تموين سوهاج بطلب للتنازل عن بطاقته التموينية تلبية ومشاركة في مبادرة الدكتور على المصيلحى وزير التموين "رجع بطاقتك التموينية".

استقبلت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، ثاني طلب للتنازل عن البطاقة التموينية الخاصة به، تلبية لمبادرة وزير التموين التي تم الإعلان عنها.

ثانى من يتنازل عن بطاقة التموين

يذكر ان بطاقة المواطن بها 5 افراد، وتم رفع الطلب لوزير التموين، لاتخاذ اللازم، من لجل ان يصل الدعم لمستحقيه.

يعتبر عبدالملاك جاد حنا جريس، وشهرته عبدالملاك العزازي، رئيس شعبة المخابز في سوهاج، وعضو مجلس إدارة بالشعبة العامة، أول من تنازل في محافظة سوهاج عن بطاقته التموينية الخاصة به وبأسرة، والتي مقيد بداخلها 4 أفراد، بعد رؤيته لعدم استحقاقه لها، وغيرة أحق ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

يقول عبدالملاك العزازي، أن ما دفعة لذلك هو المشاركة في مبادرة "رجع بطاقتك التموينية" والتي تحث المواطنين القادرين من الناحية المادية من أصحاب البطاقات التموينية علي التنازل طواعية ومن تلقاء نفسهم عن هذه البطاقات لصالح مستحقي الدعم والمحتاجين ماديا حتي يتم وصول الدعم لمستحقيه.

اول من يتنازل عن بطاقة التموين في سوهاج

وأكد انه سعى للتنازل عن بطاقته التموينية وخلال 15 يوما تم التنازل وبعث الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، شهادة تقدير وشكر له على ذلك، سلمها نيابة عنة المهندس محمد أبراهيم للمواطن عبدالملاك العزازي في مديرية التموين بسوهاج.

وناشد عبدالملاك العزازي، كافة المواطنين المقتدرين التنازل عن البطاقة التموينية حتى يصل الدعم للمستحقين ويساعد الدولة في النهوض، ويقف بجانبها كتف لكتف.

تموين سوهاج

على جانب أخر أكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، في بيان اليوم، أن مخزون المحافظة من السلع الغذائية "زيت خليط، أرز، مكرونة، سكر سائب، مسلى، لحوم، دواجن، أسماك، صلصة صابون، جبن" يكفي المحافظة لمدة 15 يومًا.

واضاف وكيل وزارة التموين بسوهاج أن مخزون المحافظة من محصول القمح يكفى لمدة 56 يوما، وموجود بالمخابز والصوامع والمخازن والهناجر داخل المحافظة، وكافة الاحوال مستقرة ولا قلق من ناحية توفير المواد الغذائية بالمحافظة.