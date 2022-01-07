"من الزوج الحنين إلى مش بيراعي شعور مراته"..قصة إنقلاب الجمهور على حسن الرداد في دقائق

/670976/من-الزوج-الحنين-إلى-مش-بيراعي-شعور-مراتهقصة-إنقلاب-الجمهور-على-حسن-الرداد-في-دقائق

دقائق قليلة فقط، استطاعت أن تقلب الفنان الشهير حسن الرداد زوج النجمة إيمي سمير غانم، في عيون الجمهور ليصبح من الزوج الحنين ومصدر الدعم الحقيقي لزوجته إلى «شخص مستهتر» غير جدير بالثقة، ولا يجب أن تأمن زوجته له.

و يرصد دوت الخليج في ذلك التقرير قصة انقلاب الجمهور على حسن الرداد وازماته خلال السنة الماضية وهل لتصرفاته علاقه بمرض نفسي تعرض له، كل هذه نعرفه في السطور التالية.

حسن الرداد ووفاة والدته

كان لرحيل والدة حسن الرداد في ١٠ من شهر يناير المنقضي، بداية في تعاطف الجمهور مع الرداد، وخاصة بعدما بدت على ملامحة الانكسار والحزن الشديدة ربما بسبب شدة تعلقه بوالدته الراحلة.

وكتب لها الرداد رسالة مؤثرة يعلن بها وافتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون.

اختفاء حسن الرداد عن الأنظار بعد رحيل والدته

اختفى حسن الرداد عن الظهور على الساحة الفنية لفترة طويلة جدا، حدادا على والدته الراحلة، مما زاد تساؤلات الجمهور عليه، وتعاطفهم معه مقدمين له الدعم عبر منشوراتهم المختلفة لتخطي تلك الأزمة بسرعة.

حسن الرداد يواجه صدمه جديدة بمرض والدي زوجته

لم يلبث فرصة لحسن الرداد للخروج من اكتئابه لوفاة والدته، إلا وجابه صدمه جديدة أخرى بمرض حماته وحماه في نفس ذات الوقت مع فروق أيام وهما الفنانة القديرة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم، ليس فقط لأنهم أباء زوجته بل أيضا لأنهم قامة يتأثر بها كل كبير وصغير في الوسط الفني.

6 أشهر يأخذو حسن الرداد نحو الإكتئاب

عاشا حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا والإعلامي رامي رضوان في حالة حزن وتوتر واضطراب نفسي، وذعر تختلج لها الأبدان وتدمع لها القلوب لمدة تقترت من 6 شهور، هذه المدة كانت كفيلة لإصابة الحجر بالإكتئاب أو تعرضهم لأمراض نفسية عديدة تجعلهم يمكسون في البيت لفترة طويلة.

وفاة سميرة غانم ودلال عبد العزيز

واالأمر الذي أحبر حسن الرداد على الخروج والظهور على الساحة الفنية، هي جنازة والد زوجته الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر إصابته بفيرو كورونا الذى أدى به إلى الإصابة بالفطر الأسود وإحداث خلل في وظائف الكل، وبعد شهرين من وفاته لم تستطع أن تفارقه دلال عبد العزيز حتى بعد مماته لتلحق به في يوم السبت الموافق 8 من شهر أغسطس تاركين حالة من الحزن على الوسط الفني والجمهور، ويقطم ظهر حسن الرداد

الجمهور يشيد بدعم حسن الرداد لزوجته بعد وفاة والديها

ولكن بعد الجنازة وتشييع جثمان الراحلين، بدأ الجمهور يتداول مجموعة صور لحسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، مشيدين بموقفه معها، ودعمه له وعدم تركها في أكثر المواقف التي هي بأشد الحاجة له، معلقين: «اختارو الزوج الحنين اللي يقف جنبك وميسبكيش لحظة»، في إشارة لحسن الرداد.

«بنتك أمانة في رقبتي»..رسالة من حسن الرداد لسمير غانم تخطف قلوب الجماهير

وبعد وفاة سمير غانم وجه الفنان حسن الرداد، رسالة له جعلت الجمهور يزداد انجذابهم له، قائلا: "اطمئن على بناتك الحمد لله أنت ربيتهم كويس، ودنيا مع راجل زي الفل، وأنا إن شاء الله هحط إيمي في عيني وربنا يقدرني واعمل لها كل حاجة كويسة وأسعدها وهي أمانة في رقبتي"، كان ذلك خلال لقائه ببرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما مصطفى.

دقائق تقلب الجمهور على حسن الرداد

وبفيديو مدته دقائق قليلة، انقلب نظرة الجمهور لحسن الرداد 360 درجة، وذلك بعد وصلة رقصه المثيرة الاستفزاز مع الفنانة غادة عادل، والذي نشره على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" يوم 3 يناير الجاري.

وظهر الرداد في الفيديو هو يرقص مع وغادة عادل وعبد الرحمن توتا، الذين شاركاه بطولة مسرحيته الجديدة في نص الليل، ومن هنا بدأ يتعجب من رقصه واحتفالاته، في نفس الوقت التي تنشر فيه زوجته على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها عن حزنها وضيقها الشديد هذه الأيام، وظهورها بالحجاب وصورها في مناسك العمرة.

موجة انتقادات عريمة واتهامات بالمرض النفسي على حسن الرداد

وبعدها بأيام نشرت ريم مصطفى فيديو يجمعها بحسن الرداد عبر موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهما يتراقصان على أغنية «كيفي كدة» لويجز، وعلقت عليه، قائلة: «ما خلف المشاهد».

وقابل الجمهور الفيديو بموجة انتقادات عريمة، معربين عن غضبهم من الفنان حسن الرداد، فاتت التعليقات على النحو التي: «راعي شعور مراتك طيب»، «هو ماسك إيدها ليه إيه قلة الأدب دي»، «ماله بقى أهطل كدة ليه، طول عمري بكرهه»، «امسحى الفيديو مش حلو خالص»، «دمه يلطش»، «حسن الرداد بقى أوفر»، وغيرها من التعليقات الهجومية المسيئة لحسن الرداد.

حقيقة تعرض حسن الرداد لمرض نفسي نتيجة الإكتئاب

رجح البعض تصرفات حسن الرداد المثيرة للجدل خلال أيامه القليلة، لإصابته بمرض نفسي نتيجة الضغط والكبت الذي تعرض له خلال السنة الماضية منذ وفاة والدته مرورا لوفاة حماه ووالدة زوجته إيمي، الأمر الذي جعله غير واعي لما يفعله وما سيفعله الفترة القادمة، وهو أمر لا يعاب عليه، فشخص مر بكل هذه المحن طبيعي أن يتعرض لتلك المواقف الغريبة.