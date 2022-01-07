/670977/المصريين-الأحرار-يهنئ-الأنبا-باخوميوس-بعيد-الميلاد-واليوبيل-الذهبي-لخدمته

قام حزب المصريين الأحرار بمحافظة البحيرة بقيادة أحمد حمودة أمين عام المحافظة، بزيارة خاصة إلي كاتدرائية "مار مرقص بدمنهور" لتقديم التهاني والتبريكات ودرع بمناسبة "عيد الميلاد المجيد واليوبيل الذهبي" لنيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية الذي أتم ٥٠ عاما في خدمة الكنيسة.

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وضم وفد الحزب إلي جانب أمين المحافظة، الدكتور هاني مهنا أمين التنظيم وعضوالهيئة العليا، أمين الشباب عمر الخولي، سعيد عبد الله مسئول لجنة الإعلام بالمحافظة ومينا مجدي مسئول لجنة التنمية المجتمعية.

وذلك بحضور اللواء أركان حرب هشام أمنه محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، واللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، وممثلي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وعدد من القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية بالمحافظة.

‎ونقل وفد الحزب بالبحيرة تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وقيادات الأمانة المركزية ، وأرسل أمين عام محافظة البحيرة، تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكافة أعضاء المجمع المقدس وجميع الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد ‎المجيد.

كما توجه وفد المصريين الأحرار بالبحيرة إلى كنيسة مار يوحنا الحبيب بغربال التابعة لمركز دمنهور، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد وقدم الوفد باقات الزهور إلى القس سيلا سامي راعى كنيسة مار يوحنا الحبيب.

وأعرب القس سيلا سامي راعي الكنيسة عن خالص شكره لقيادات حزب المصريين الأحرار، مشيداً بدور الحزب في نشر روح المحبة والآخاء.